В Петербурге женщина-водитель сбила 12-летнего мальчика на самокате

В Петербурге женщина за рулем автомобиля Hyundai Creta сбила 12-летнего мальчика на самокате. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел вечером 21 ноября в Красногвардейском районе на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчик выехал на самокате из-за фруктового ларька, и машина наехала на ребенка. Отмечается, что он находится в тяжелом состоянии.

Уточняется, что дорога, где случилась авария, была освещена. Женщина 1968 года рождения, совершившая наезд, имеет водительский стаж с 1998 года. Полиция выясняет детали ДТП.

20 ноября в Москве водитель грузовика, двигаясь задним ходом, сбил на тротуаре женщину с коляской, в которой находился ребенок. В результате они получили травмы.