На Ставрополье наказали причастных к заражению пациентов ВИЧ медиков

Медработники больницы Буденновска, причастные к заражению ВИЧ-инфекцией пяти пациентов, привлечены к ответственности. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на пресс-конференции в Москве.

По словам главы региона, инцидент расследован, по его итогам сделаны необходимые выводы.

«Ответили [сотрудники] — от главврача до дежурных той смены, которые были в тот момент на территории больницы. Кто-то уволен, кто-то наказан», — сказал он. Владимиров также заверил, что подобные случаи будут исключены в сфере здравоохранения Ставропольского края.

В 2018 году в больнице Буденновска Ставропольского края пять пациентов были заражены ВИЧ-инфекцией. По факту случившегося началось расследование, в результате которого было установлено, что медработники совершили ряд нарушений при выполнении медицинских манипуляций и соблюдении санитарных требований. В региональном Минздраве также сообщили, что все пострадавшие были взяты на диспансерный учет и бесплатно получают необходимую терапию.