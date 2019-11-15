На Ставрополье завершили расследование о заражении пациентов ВИЧ

На Ставрополье завершили расследование о заражении пациентов ВИЧ

Предварительное следствие по делу о заражении пациентов больницы Буденновска ВИЧ-инфекцией завершено, дело передано прокурору, сообщили РБК в пресс-службе министерства здравоохранения Ставропольского края.

«Минздрав Ставропольского края не обвиняет в произошедшем сотрудников отделения, оставляя это право судебной инстанции», — сказал собеседник РБК.

В октябре Минздрав Ставрополья сообщал о начале эпидемиологического расследования по установлению причин заражения ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске.

«Был установлен ряд нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских манипуляций и соблюдении санитарных требований. По факту выявленных нарушений административные и дисциплинарные взыскания получили ответственные должностные лица», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве сообщили РБК, что все пострадавшие взяты на диспансерный учет и бесплатно получают необходимую антиретровирусную терапию, при этом у детей, благодаря своевременно начатому лечению, болезнь не проявляется, они нормально развиваются и живут полноценной жизнью.