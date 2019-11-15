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В Новой Москве 40 человек эвакуировались из-за пожара в общежитии

Пожар произошел в доме в дачном поселке Кокошкино. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

По данным ведомства, пожар случился на втором этаже трехэтажного здания, расположенном на Линейном проезде. Из дома самостоятельно эвакуировались около 40 человек.

В главке сообщили, что возгорание ликвидировали в 00:06 мск. Его площадь составила 90 кв. м. Пожар тушили 111 человек и 30 единиц техники. В результате никто не пострадал.

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Источник агентства «Москва» рассказал, что пожар произошел в общежитии. Эту информацию ТАСС подтвердили в главке МЧС Москвы. Однако представитель столичных экстренных служб заявил «РИА Новости», что загорелся частный хостел.

13 ноября в московском районе Коньково возник пожар в квартире. Его площадь составляла 20 кв. м. Источник ТАСС сообщал, что в результате пострадали четыре человека. По данным агентства «Москва», пострадавших оказалось восемь.

Теги: Новая Москва, пожар, общежитие
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