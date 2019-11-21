Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 63,84 (-0,18) Quote, 14:18
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 70,7 (-0,15) Quote, 14:18
Адвокат объяснил нехватку оборудования на переданных Украине кораблях Политика, 16:41 Как полностью отказаться от курения и избавиться от его вредного влияния РБК Стиль и CHN, 16:41 Чего ожидать от первой бесплатной вечеринки в Mutabor Стиль, 16:37 Киссинджер заявил о «предгорье холодной войны» между США и Китаем Политика, 16:32 8 главных событий благотворительного флешмоба #ЩедрыйВторник Pink, 16:17 Экс-чемпионка мира Туктамышева раскрыла размер своей зарплаты Спорт, 16:16 Госдума упростила взыскание зарплат с работодателей-должников Политика, 16:14 Вторая жизнь одной упаковки: что из нее можно произвести Партнерский материал, 16:11 Как использовать пищевую пластиковую упаковку и посуду правильно Зеленая экономика, 16:08  Хоккеист сборной Швеции подпишет контракт с ЦСКА Спорт, 16:05 Как «руководитель-ракета» и «руководитель-весы» относятся к поколению 50+ Pro, 15:59 FT узнала об исключении крупнейших банков из IPO Saudi Aramco Бизнес, 15:59 Первый кроссовер Maybach: 558 сил, выдвижные подножки и серебряные фужеры Авто, 15:59 ФСБ доставила на допрос замглавы Росалкогольрегулирования Общество, 15:50
Политика ,  
0 
Госдума упростила взыскание зарплат с работодателей-должников

Госдума приняла в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу о взыскании долга по зарплате с работодателя во внесудебном порядке. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект призван защитить трудовые права граждан от «недобросовестных работодателей», задерживающих зарплаты, и ускорить процесс получения денег работниками.

Действующий Трудовой кодекс в случае возникновения такой проблемы предусматривает судебное разбирательство, которое зачастую имеет затяжной характер и вынуждает работников пользоваться «займами до зарплаты», отметил он.

Принятые поправки дают сотрудникам возможность обращаться в трудовую инспекцию, которая готовит исполнительный документ о принудительном взыскании долга по зарплате. По мнению Володина, большая часть работодателей предпочтет погасить долг уже на этом этапе, чтобы не нести дополнительные расходы из-за судебного разбирательства.

24 октября Госдума одобрила изменения в Трудовой кодекс, гарантирующие работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день. Также законопроект предусматривает повышенную оплату в случаях, когда рабочий день женщин разделен на части.

Теги: Госдума, работодатели, долг
Экономика шеринга: Как перейти от владения к использованию Все материалы
Материалы по теме
Госдума утвердила бюджет на три года
Политика
В Госдуму внесли проект закона об индивидуализации тарифов ОСАГО
Общество
Госдума перераспределила 1% бюджета страны
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter