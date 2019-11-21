Госдума упростила взыскание зарплат с работодателей-должников

Госдума приняла в третьем чтении поправки к Трудовому кодексу о взыскании долга по зарплате с работодателя во внесудебном порядке. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект призван защитить трудовые права граждан от «недобросовестных работодателей», задерживающих зарплаты, и ускорить процесс получения денег работниками.

Действующий Трудовой кодекс в случае возникновения такой проблемы предусматривает судебное разбирательство, которое зачастую имеет затяжной характер и вынуждает работников пользоваться «займами до зарплаты», отметил он.

Принятые поправки дают сотрудникам возможность обращаться в трудовую инспекцию, которая готовит исполнительный документ о принудительном взыскании долга по зарплате. По мнению Володина, большая часть работодателей предпочтет погасить долг уже на этом этапе, чтобы не нести дополнительные расходы из-за судебного разбирательства.

24 октября Госдума одобрила изменения в Трудовой кодекс, гарантирующие работающим в сельской местности женщинам сокращенный рабочий день. Также законопроект предусматривает повышенную оплату в случаях, когда рабочий день женщин разделен на части.