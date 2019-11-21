Эксперты оценили призыв Дурова удалить WhatsApp

В любом программном обеспечении время от времени находятся ошибки, однако после обнаружения уязвимости необязательно удалять мессенджер — необходимо лишь обновить его до новой, исправленной, версии, заявил РБК антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Так он прокомментировал заявление создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, обратившегося с призывом удалить приложение с телефона после информации о найденных в нем уязвимостях.

Заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин также согласен, что уязвимости находят в любом ПО. При этом чем оно популярнее, тем больше ошибок в нем обнаруживают. «Telegram просто менее распространен. Наверняка в нем тоже находили уязвимости, просто это было не настолько публично и громко. Здесь никто не совершенен», — сказал РБК эксперт. По его словам, это второй случай, когда в мессенджере обнаружили серьезную уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли заразить смартфоны пользователей. Сейчас ошибку устранили, добавил он.

По словам гендиректора компании Zecurion Алексея Раевского, к подобным заявлениям стоит относиться с осторожностью.

«Это все равно, как если президент «Кока-колы» будет говорить, что «Пепси-кола» вредна для здоровья, вызывает диабет и нужно всем пить «Кока-колу», — сказал он. Эксперт отметил, что в WhatsApp находят больше уязвимостей по сравнению с Telegram, но это может быть не из-за того, что последний более защищен, а потому, что у него намного меньше пользователей. «Естественно, он [Telegram] меньше интересует хакеров и исследователей [в области кибербезопасности]», — сказал он.

По словам Раевского, не важно, сколько уязвимостей находят в мессенджере, главное — насколько быстро производитель их устраняет.

Чтобы не стать жертвой хакеров, Раевский советует пользователям не открывать подозрительные ссылки и медиафайлы, а также установить на смартфон антивирус.