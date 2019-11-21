В Кремле заявили о невозможности испортить отношения России с Сербией

У Кремля нет точных данных о том, что произошло, однако никакой инцидент не может изменить союзнические отношения между Россией и Сербией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал инициированное Белградом расследование, организованное после публикации в YouTube видеоролика, на котором якобы запечатлена попытка вербовки сербского военного «россиянином».

«Мы не знаем, что это за инцидент, надо еще разобраться. Уверен, что отношения между Россией и Сербией носят такой характер — братский, партнерский, союзнический, что ничто не может на этот характер повлиять», — сказал Песков.

Ранее на YouTube появилось видео, на котором двое мужчин обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке, после чего один из них садится в автомобиль и пересчитывает купюры. По данным газеты Blic, на кадрах запечатлены сербский военный и представитель военного атташе Москвы в Белграде Георгий Клебан, уволенный с должности в июне.