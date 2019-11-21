Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 20 ноя, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 20 ноя, 12:58
Порт Таррагоны принял круизный лайнер после закрытия сезона Общество, 13:37 Coca-Cola, KFC и Subway: зачем пищевым компаниям блокчейн и криптовалюты Крипто, 13:31 Тедеско допустил участие Кутепова в матче с «Уралом» Спорт, 13:24 Сотрудники ФБК решили подать в суд на Путина Политика, 13:22 Как по-настоящему быстро продать квартиру. Карточки РБК и ПИК Брокер, 13:14 В Кремле заявили о невозможности испортить отношения России с Сербией Политика, 13:12 Топ-10 директоров-капиталистов российских компаний по версии Forbes Бизнес, 13:07  Эксперты раскрыли долю готовых платить премии россиянам работодателей Общество, 13:03 ФНС отчиталась о росте налоговых сборов почти в 1,5 раза за пять лет Экономика, 13:00 Бывший футболист «Спартака» Кульков перенес операцию из-за онкологии Спорт, 12:53 Модифицированные шлемы и экзоскелеты-роботы: новое в строительстве Pro, 12:52 В Думе ответили на слова сенатора США о санкциях для «Северного потока-2» Политика, 12:52 Qualcomm сделала ставку на сети 5G: хорошо ли это для инвесторов Quote, 12:48 Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест РБК и Билайн, 12:45
Политика ,  
0 
В Кремле заявили о невозможности испортить отношения России с Сербией

У Кремля нет точных данных о том, что произошло, однако никакой инцидент не может изменить союзнические отношения между Россией и Сербией, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал инициированное Белградом расследование, организованное после публикации в YouTube видеоролика, на котором якобы запечатлена попытка вербовки сербского военного «россиянином».

«Мы не знаем, что это за инцидент, надо еще разобраться. Уверен, что отношения между Россией и Сербией носят такой характер — братский, партнерский, союзнический, что ничто не может на этот характер повлиять», — сказал Песков.

Общество
Вучич потребовал проверить данные о вербовке военного «россиянином»

Ранее на YouTube появилось видео, на котором двое мужчин обмениваются полиэтиленовыми пакетами на парковке, после чего один из них садится в автомобиль и пересчитывает купюры. По данным газеты Blic, на кадрах запечатлены сербский военный и представитель военного атташе Москвы в Белграде Георгий Клебан, уволенный с должности в июне.

Президент Сербии Александр Вучич поручил проверить полученные данные, сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. По ее словам, он скоро выступит с результатами расследования дела о предполагаемой вербовке.

Теги: Дмитрий Песков, Александр Вучич, вербовка
Экономика шеринга: Как перейти от владения к использованию Все материалы
Материалы по теме
Вучич потребовал проверить данные о вербовке военного «россиянином»
Общество
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 у России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter