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В Думе ответили на слова сенатора США о санкциях для «Северного потока-2»

Экономические препятствия, которые хотят устроить США для задержки строительства газопровода «Северный поток-2», противоречат интересам Европы, нуждающейся в стабильных поставках, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает RT.

Так он отреагировал на заявление сенатора-республиканца Теда Круза о двух вариантах введения санкций, которые в том числе способны остановить строительство трубопровода.

По словам Новикова, условия России заинтересовали европейских партнеров, и никаких оснований для задержки реализации проекта нет. «Поэтому наличие общего интереса, мне кажется, позволит преодолеть как политические препятствия, которые чинятся Вашингтоном, так и тот экономический интерес, который стоит за этими действиями США, но который не очень согласуется с экономическими интересами самой Европы», — отметил депутат.

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В сенате США заявили о возможности задержать «Северный поток-2» санкциями

Ранее в сенате США заявили, что санкции могут на год отложить введение в работу «Северного потока-2». Как отметил Круз, если Белый дом введет санкции против компаний, участвующих в строительстве трубопровода, то проект и вовсе перестанет существовать, поскольку Россия не имеет технологий по прокладке газопровода по морскому дну.

Теги: «Северный поток-2», Госдума
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