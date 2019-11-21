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Порт Таррагоны принял круизный лайнер после закрытия сезона

Порт Таррагоны принял круизный лайнер Black Watch, направлявшийся из Малаги в Пальма-де-Майорку, после официального закрытия круизного сезона, сообщается на сайте морской гавани.

Пассажиры лайнера отказались причаливать в Барселоне и проголосовали за остановку в Таррагоне. Изменение курса поддержал 351 пассажир. Остальные пассажиры (151 человек) голосовали за остановку в Барселоне.

Из-за этого решения порт Таррагоны, переставший принимать круизные лайнеры 2 ноября по завершении туристического сезона, 18 ноября возобновил свою работу. При этом благодаря прибытию лайнера гавань приняла рекордное число пассажиров за сезон: в прошлом году его посетили 127 495 человек, в этом — 127 997.

11 сентября впервые за 60 лет в России спустили на воду круизный лайнер. Судно «Мустай Карим» построил нижегородский завод «Красное Сормово», его спроектировали по типу «плавучей гостиницы» на уровне пятизвездочного отеля. Лайнер вмещает 342 пассажира и будет ходить от Москвы к Астрахани и Санкт-Петербургу с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам, а также от столицы к Ростову-на-Дону.

Теги: Испания, Барселона, круизный лайнер
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