Завод «Красное Сормово» впервые за 60 лет спустил на воду круизный лайнер

Нижегородский завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) спустил на воду круизный лайнер «Мустай Карим» проекта PV300. Судно стало первым пассажирским теплоходом, построенным в России за последние 60 лет, сообщается на сайте корпорации.

Отмечается, что готовность лайнера составляет более 80%. Завершено строительство корпуса, на него поместили каюты. По словам генерального директора завода «Красное Сормово» Михаила Першина, основная задача заключается в прохождении судном ходовых испытаний до конца навигации текущего года. «Мы надеемся, что этот проект получит дальше развитие, потому что есть спрос, а мы, в свою очередь, готовы с тем же желанием и усердием выполнять заказы» — сказал Першин.

Теплоход «Мустай Карим» спроектирован по типу «плавучей гостиницы» и соответствует уровню пятизвездочного отеля. На борту судна будут доступны обзорные салоны, рестораны, бары, спа-салон, тренажерный зал, парикмахерская, открытая прогулочная зона и солярий на верхней палубе. Судно рассчитано на 342 пассажира. Оно будет эксплуатироваться на дальних круизных линиях Москва — Астрахань, Москва — Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва — Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом.