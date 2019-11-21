Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 20 ноя, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 20 ноя, 12:58
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля Общество, 12:35 «Цена Bitcoin вырастет в 2-3 раза»: почему криптовалюта заменит золото Крипто, 12:23 Молочная перестройка: за счет чего развивается рынок после эмбарго Партнерский материал, 12:16 РБК покажет в прямом эфире интервью Владимира Мединского Общество, 12:07 Что делать, если вас опередили с регистрацией товарного знака Pro, 12:06 В центре Петербурга мужчину ударили ножом в метро Общество, 12:05 МВД назвало срок создания подразделений по борьбе с наркотиками в Сети Общество, 12:04 В турецком футбольном клубе заявили о пропаже российского нападающего Спорт, 12:03 Как выглядят «русские» часы Hublot Big Bang Стиль, 11:58 Стартап на миллиард: пошаговое руководство по созданию диджитал-бизнеса РБК Стиль и Henderson, 11:46 Самого высокооплачиваемого тренера НХЛ отправили в отставку Спорт, 11:44 Прототип созданной компанией Маска ракеты взорвался на космодроме Технологии и медиа, 11:41 Владимир Познер — о любимой машине, «Аурусе» и Трампе Авто, 11:38 ФСБ сообщила о сохранности сантехники на возвращенных Украине кораблях Политика, 11:35
Общество ,  
0 
В центре Петербурга мужчину ударили ножом в метро

В Санкт-Петербурге мужчину ударили ножом в вестибюле станции «Площадь Восстания», сообщили РБК в региональном главке МВД. Нападавшего задержали.

По данным следствия, около 21:00 мск накануне, 20 ноября, между мужчинами возник конфликт. Безработный житель Ставропольского края 1963 года рождения ударил ножом в живот жителя Новгородской области 1979 года рождения. Раненого мужчину доставили в больницу, его состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Нож у нападавшего изъяли.

По факту случившегося заведено уголовное дело по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вечером 17 ноября в центре Екатеринбурга, рядом с магазином «Пятерочка», на молодого человека напали с ножом. Удар попал в бедренную артерию, из-за чего он потерял много крови. Пострадавшего госпитализировали, ведется расследование случившегося.

Теги: новости РБК, Петербург, нападение, метро
Экономика шеринга: Как перейти от владения к использованию Все материалы
Материалы по теме
В центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом у магазина
Общество
В парке «Лосиный остров» в Москве нашли тело женщины с ножевыми ранениями
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter