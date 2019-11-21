В центре Петербурга мужчину ударили ножом в метро

В Санкт-Петербурге мужчину ударили ножом в вестибюле станции «Площадь Восстания», сообщили РБК в региональном главке МВД. Нападавшего задержали.

По данным следствия, около 21:00 мск накануне, 20 ноября, между мужчинами возник конфликт. Безработный житель Ставропольского края 1963 года рождения ударил ножом в живот жителя Новгородской области 1979 года рождения. Раненого мужчину доставили в больницу, его состояние врачи оценили как средней степени тяжести. Нож у нападавшего изъяли.

По факту случившегося заведено уголовное дело по п. 3 ч. 2 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вечером 17 ноября в центре Екатеринбурга, рядом с магазином «Пятерочка», на молодого человека напали с ножом. Удар попал в бедренную артерию, из-за чего он потерял много крови. Пострадавшего госпитализировали, ведется расследование случившегося.