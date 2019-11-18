В центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом у магазина

В центре Екатеринбурга на мужчину напали с ножом у магазина

Вечером 17 ноября в центре Екатеринбурга молодой человек получил ножевое ранение. Об этом сообщает портал «Екатеринбург онлайн» и Znak.com.

Инцидент произошел на улице Куйбышева рядом с магазином «Пятерочка». По словам очевидцев, которых опросил «Екатеринбург онлайн», удар ножом пришелся в ногу, у парня была повреждена бедренная артерия и случилась большая кровопотеря. Прибывшие на место происшествия медики стабилизировали состояние пострадавшего и увезли его в больницу №24.

Как сообщили Znak.com в УМВД Екатеринбурга, по факту нападения проводится проверка. Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения. Пострадавший 1994 года рождения сейчас находится в лечебном учреждении, опросить его невозможно из-за состояния.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области РБК сообщили, что информация о нападении проверяется. Также РБК направил запрос в пресс-службу X5 Retail Group.