На рынке под Ростовом-на-Дону произошел пожар в торговом павильоне

На рынке под Ростовом-на-Дону произошел пожар в торговом павильоне

В поселке Янтарный в Ростовской области загорелся торговый павильон, сообщили в региональном главке МЧС. Общая площадь возгорания составила 600 кв. м.

Сообщение о пожаре на ул. Индустриальной, 6, поступило в службу в 7:47 мск. В 7:59 возгоранию присвоили второй ранг сложности. В 09:27 пожар удалось локализовать.

По данным спасателей, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении участвуют 70 сотрудников МЧС и 17 единиц техники.

Как сообщил местный портал «Блокнот Ростов-на-Дону», загорелся павильон на рынке «Атлант». По данным издания, тушение пожара осложняется сильным ветром, скорость которого достигает 20 м/с.

Ранее 21 ноября в Приморском крае загорелись гаражные боксы, а также четыре грузовика, стоявших в здании. Пожар удалось потушить, его площадь составила 1,2 тыс. кв. м. Пострадавших нет.