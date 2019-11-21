СМИ узнали о планах Думы потратить ₽350 млн на изучение мнения граждан

В 2020 году Госдума исследует мнение россиян о своей работе и проанализирует «структуру общественного запроса» к депутатам, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на план экспертных и исследовательских работ нижней палаты парламента, имеющийся в распоряжении издания.

По данным издания, в следующем году палата планирует выяснить мнение россиян о своей деятельности и принятых законах. Отмечается, что оценивать работу Госдумы будут представители некоторых целевых групп и эксперты. Помимо этого, планируется изучить «структуру общественного запроса» к нижней палате по итогам 2020 года.

Как сообщил собеседник издания в Госдуме, фракции и комитеты также активно пользуются результатами подобных исследований. Согласно документу, «Единая Россия» запросила исследование об улучшении законодательства в сфере малого и среднего бизнеса, КПРФ — об иностранном опыте работы органов местного самоуправления, а ЛДПР — оценку оказания господдержки пенсионерам.

По словам источника издания, на исследования Госдумы в 2020 году планируется потратить 350 млн руб.

Госдума с 2017 года проводит тендеры на различные экспертно-аналитические исследования. В июле стало известно, что нижняя намерена изучить опыт работы политических режимов западных и постсоветских государств, работу правительства в которых контролирует парламент.