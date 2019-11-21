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Бизнес ,  
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Владелец Louis Vuitton увеличил предложение о покупке Tiffany

Французская группа Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) готова приобрести американского производителя ювелирных украшений Tiffany & Co примерно за $16 млрд, что на $1,5 млрд больше стоимости сделки, предложенной в октябре. Об этом сообщают Financial Times и Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники изданий подтвердили, что в ответ на предложение Tiffany согласилась для LVMH конфиденциальную информацию о своем финансовом положении. Однако уверенности в успехе заключения этой сделки нет, отмечают источники Reuters

В конце октября газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные о предложении источники сообщила о готовности LVMH заплатить по $120 за каждую акцию Tiffany & Co. Таким образом общую стоимость Tiffany оценили в $14,5 млрд.

26 октября Bloomberg сообщил о том, что LVMH сделала Tiffany официальное предложение, однако возможная цена сделки тогда не раскрывалась. 28 октября LVMH официально подтвердила факт начала переговоров, но никаких подробностей не сообщила.

В дальнейшем в пресс-службе Tiffany подтвердили получение от LVMH предложения о покупке акций по $120 за штуку. При этом в пресс-службе добавили, что никаких разговоров о сделке не ведется. однако совет директоров занимается изучением предложения совместно с независимыми финансовыми и юридическими консультантами.

Теги: Tiffany&Co, Louis Vuitton, сделка
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