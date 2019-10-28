WSJ назвала предложенную Louis Vuitton за Tiffany цену

О намерении группы Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) купить одного из самых известных производителей ювелирных украшений сообщил Bloomberg. 28 октября LVMH официально подтвердила факт начала переговоров

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Французская группа Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) готова заплатить за каждую акцию американского производителя ювелирных украшений Tiffany & Co. по $120, сообщает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные о предложении источники. Общая стоимость Tiffany, таким образом, может составить $14,5 млрд, отмечает WSJ. Ту же сумму назвали и источники Bloomberg.

По данным источников обоих изданий, LVMH намерена в полном объеме расплатиться за акции Tiffany деньгами.

26 октября Bloomberg сообщил о том, что LVMH сделала Tiffany официальное предложение, однако возможная цена сделки тогда не раскрывалась. 28 октября LVMH официально подтвердила факт начала переговоров, но никаких подробностей не сообщила.

Цена в $120 за акцию, о которых пишут издания, на 22,8% превышает стоимость акций Tiffany на закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу, 25 октября. После появления сообщений о возможной сделке стоимость бумаг на премаркете выросла примерно на 20%.