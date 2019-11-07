Россия отправила очередную колонну с гуманитарной помощью в Донбасс

МЧС России направило в Донбасс 90-ю по счету колонну с гуманитарной помощью. Об этом сообщается на сайте министерства.

Колонна направилась российско-украинской границе, где она разделится на две части: одна отправится в Луганск, другая — в Донецк. В общей сложности в Донбасс будет доставлено около 600 т гуманитарных грузов с детскими продуктовыми наборы.

Луганский информационный центр сообщал, что 24 октября на 16 автомобилях в Луганск из России были доставлены 181,1 т гуманитарной помощи. В том числе были привезены продуктовые наборы для детей, медикаменты и медицинское оборудование. В этот же день, по данным «РИА Новости», такой же конвой прибыл в Донецк.