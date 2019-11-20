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Мособлсуд объяснил сбои в работе сайтов подмосковных судов обновлением ПО

В Мособлсуде объяснили сбои в работе электронного судебного делопроизводства обновлением системы программного обеспечения (ПО). Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Сейчас на сайтах судов производятся работы по обновлению программного обеспечения», — сказали в пресс-службе.

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Telegram-канал «Незыгарь» сообщал, что массовый сбой системы произошел во многих подмосковных судах. По данным канала, на сайтах районных и городских судов была недоступна информация о заседаниях, а также не работал поиск по делам.

В настоящее время раздел судебного делопроизводства на сайтах судов Подмосковья уже доступен.

Теги: Мособлсуд, сбои, новости РБК
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