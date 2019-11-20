Технологии и медиа , 20 ноя, 23:41
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Мособлсуд объяснил сбои в работе сайтов подмосковных судов обновлением ПО
В Мособлсуде объяснили сбои в работе электронного судебного делопроизводства обновлением системы программного обеспечения (ПО). Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
«Сейчас на сайтах судов производятся работы по обновлению программного обеспечения», — сказали в пресс-службе.
Telegram-канал «Незыгарь» сообщал, что массовый сбой системы произошел во многих подмосковных судах. По данным канала, на сайтах районных и городских судов была недоступна информация о заседаниях, а также не работал поиск по делам.
В настоящее время раздел судебного делопроизводства на сайтах судов Подмосковья уже доступен.