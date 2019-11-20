Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 12:58
Как по-настоящему быстро продать квартиру. Карточки РБК и ПИК Брокер, 20:58 Россияне выстроились в очереди из-за подорожания медсправок для водителей Общество, 20:53 Глава ВТБ встретил инвесторов в образе героя из «Гарри Поттера» Бизнес, 20:44 РФС пообещал наказать оскорбивших Дзюбу болельщиков Спорт, 20:30 Город инноваций: как технологии помогают улучшить бизнес. Игра РБК и Microsoft, 20:27 «Роснефть» заявила об искажении реальности из-за слов о добыче «Башнефти» Бизнес, 20:26 Минтранс напомнил дату запуска грузовых поездов в Крым Общество, 20:24 Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями Общество, 20:15 Российский тренер по боксу после увольнения написал письмо Путину Спорт, 20:12 Скворцова взяла под личный контроль ситуацию с пересадками почек детям Общество, 20:01 Как устроены современные кухонные плиты и духовки РБК и Electrolux, 19:58 В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов Общество, 19:48 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:38 «Китайские новости»: сложный бизнес с экзотической кухней в России РБК и ВТБ, 19:25
Общество ,  
0 
Скворцова взяла под личный контроль ситуацию с пересадками почек детям

Глава Минздрава России Вероника Скворцова лично проконтролирует ситуацию с трансплантацией почек детям в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам министра, трансплантация сейчас необходима 25 детям, причем пять из них младше трех лет. Скворцова уточнила, что взяла под личный контроль работу с каждым ребенком. Глава российского Минздрава также пригласила обращаться в центры, лицензированные для трансплантации органов у детей, включая Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Там дети смогут пройти обследование и получить необходимое лечение.

Скворцова также сообщила, что министерство откроет горячую линию для учета всех нуждающихся в трансплантации детей и предоставления необходимой информации. Позже на сайте ведомства был опубликован номер телефона.

18 ноября стало известно об увольнении занимавшегося трансплантацией почек врача Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). В НЦЗД проводили трансплантации для детей весом от 6 кг, причем чтобы попасть в центр имени Шумакова, пациентам надо достигнуть веса 9 кг. В Минздраве сообщили, что увольнение Каабака не отразится на помощи детям, которые нуждаются в «операции по трансплантации печени или почки в соответствии с медицинскими показаниями».

Теги: Минздрав, Вероника Скворцова
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Общество
Врач-трансплантолог объяснил причины увольнения из центра здоровья детей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter