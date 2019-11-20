Скворцова взяла под личный контроль ситуацию с пересадками почек детям

Глава Минздрава России Вероника Скворцова лично проконтролирует ситуацию с трансплантацией почек детям в России. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам министра, трансплантация сейчас необходима 25 детям, причем пять из них младше трех лет. Скворцова уточнила, что взяла под личный контроль работу с каждым ребенком. Глава российского Минздрава также пригласила обращаться в центры, лицензированные для трансплантации органов у детей, включая Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. Там дети смогут пройти обследование и получить необходимое лечение.

Скворцова также сообщила, что министерство откроет горячую линию для учета всех нуждающихся в трансплантации детей и предоставления необходимой информации. Позже на сайте ведомства был опубликован номер телефона.

18 ноября стало известно об увольнении занимавшегося трансплантацией почек врача Михаила Каабака из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). В НЦЗД проводили трансплантации для детей весом от 6 кг, причем чтобы попасть в центр имени Шумакова, пациентам надо достигнуть веса 9 кг. В Минздраве сообщили, что увольнение Каабака не отразится на помощи детям, которые нуждаются в «операции по трансплантации печени или почки в соответствии с медицинскими показаниями».