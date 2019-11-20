Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 12:58
«Китайские новости»: сложный бизнес с экзотической кухней в России РБК и ВТБ, 19:25 Росстат после слов Путина отчитался о росте реальных доходов россиян Общество, 19:24 «Сибирь» проиграла в КХЛ пятый матч подряд Спорт, 19:21 Уволенный детский врач-транспантолог заявил об уголовном деле против себя Общество, 19:20 Козак сообщил о значительном понижении цены на газ для Молдавии Политика, 19:18 Два возвращенных Киеву корабля добрались до украинского порта Политика, 19:15 Зеленский назвал «фейковым» перемирие в Донбассе Политика, 19:05 Налоговики СНГ обменяются данными о доходах и имуществе бизнеса и граждан Экономика, 18:54 Лесные пожары в России и Австралии могут иметь одну и ту же природу Партнерский материал, 18:50 Упавший у Мариинки рабочий не дождался скорой и заявил об угрозе взрыва Общество, 18:41 СМИ назвали имя нового главного тренера клуба Ротенберга Спорт, 18:27 Премьер Молдавии впервые за семь лет приехал в Москву Политика, 18:27 ФСБ сообщила о задержании трех вербовщиков ИГ в Московском регионе Общество, 18:25 Васильев доложил Путину о дефиците рабочих мест в Дагестане Политика, 18:20
Общество ,  
0 
Упавший у Мариинки рабочий не дождался скорой и заявил об угрозе взрыва

Рабочий, упавший у второй сцены Мариинского театра в Петербурге, травмировал ногу и, пытаясь ускорить прибытие скорой помощи, сообщил в полицию о бесхозном предмете в здании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Мужчина по неосторожности повредил ногу, ждал врачей скорой помощи, но был недоволен временем ожидания и сообщил в полицию о бесхозном предмете в здании, посчитав, что таким образом ускорит прибытие скорой помощи. Но в итоге ускорил прибытие полиции. Сейчас он находится в отделе полиции, с ним проводится разбирательство», — сказал представитель главка.

В пресс-службе петербургского главка МЧС уточнили, что мужчина 1954 года рождения подскользнулся в столовой театра и ударился головой, вызвал скорую помощь, но не дождался ее приезда и сообщил о взрыве в театре. «Вызов ложный, в настоящее время с заявителем работают сотрудники полиции», — добавили в управлении.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга РБК рассказали, что скорую помощь к зданию второй сцены Мариинского театра никто не вызывал. «По данным городской станции скорой помощи, вызова, о котором он говорит, что не дождался скорой помощи, не было», — объяснили в пресс-службе.

По словам представителя комитета, после сообщения о минировании здания к театру было направлено несколько машин скорой помощи. Также, по данным «Фонтанки», к зданию Мариинки приехали несколько пожарных автомобилей и скорой помощи.

В октябре пассажир опоздал на самолет из Улан-Удэ в Москву и сообщил о бомбе на борту. Оперативники задержали его на выходе из гостиницы.

Теги: новости РБК, Мариинский театр, бомба, скорая помощь
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Летевший в Москву лайнер сел из-за сообщения о бомбе
Общество
В Петербурге эвакуировали несколько школ из-за сообщений о бомбах
Общество
Вокзалы Москвы заработали в штатном режиме после проверки на минирование
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter