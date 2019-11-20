Упавший у Мариинки рабочий не дождался скорой и заявил об угрозе взрыва

Упавший у Мариинки рабочий не дождался скорой и заявил об угрозе взрыва

Рабочий, упавший у второй сцены Мариинского театра в Петербурге, травмировал ногу и, пытаясь ускорить прибытие скорой помощи, сообщил в полицию о бесхозном предмете в здании. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Мужчина по неосторожности повредил ногу, ждал врачей скорой помощи, но был недоволен временем ожидания и сообщил в полицию о бесхозном предмете в здании, посчитав, что таким образом ускорит прибытие скорой помощи. Но в итоге ускорил прибытие полиции. Сейчас он находится в отделе полиции, с ним проводится разбирательство», — сказал представитель главка.

В пресс-службе петербургского главка МЧС уточнили, что мужчина 1954 года рождения подскользнулся в столовой театра и ударился головой, вызвал скорую помощь, но не дождался ее приезда и сообщил о взрыве в театре. «Вызов ложный, в настоящее время с заявителем работают сотрудники полиции», — добавили в управлении.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга РБК рассказали, что скорую помощь к зданию второй сцены Мариинского театра никто не вызывал. «По данным городской станции скорой помощи, вызова, о котором он говорит, что не дождался скорой помощи, не было», — объяснили в пресс-службе.

По словам представителя комитета, после сообщения о минировании здания к театру было направлено несколько машин скорой помощи. Также, по данным «Фонтанки», к зданию Мариинки приехали несколько пожарных автомобилей и скорой помощи.