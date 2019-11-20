Отец Шамсутдинова объяснил свои слова о возбуждении дела о дедовщине

Об уголовном деле, в котором солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов проходит потерпевшим, его отец, Салим, узнал от «педагога-психолога», которая его сопровождала во время поездки в часть. Об этом Салим Шамсутдинов сообщил в разговоре с РБК.

Ранее об уголовном деле, в котором потерпевшим проходит Рамиль Шамсутдинов, со ссылкой на слова отца рядового писал Telegram-канала Baza. По его данным, речь шла об уголовном деле о неуставных отношениях в воинской части № 54160, где служил срочник. По версии Baza, о «некоем случае» в части, который произошел 15 сентября 2019 года, следователи узнали во время работы комиссии из Москвы.

В разговоре с РБК Салим Шамсутдинов уточнил, что ему неизвестно, против кого возбуждено уголовное дело и по какой статье.

«Я когда был в Чите, 3 или 4 ноября, педагог-психолог из Тобольского рыбопромышленного техникума, где учился Рамиль, которая меня сопровождала, сказала, что возбуждено уголовное дело о нанесении Рамилю телесных повреждений, он там проходит потерпевшим. Ей об этом сказал следователь, который дело ведет, показал фотографии побоев, которые сняли у Рамиля. Но по какой статье и против кого возбуждено дело, я не знаю, дату мне тоже не говорили», — сказал он.

По словам отца военнослужащего, при встрече Рамиль дал ему понять, что подвергался издевательствам. «Он сильно похудел, даже показалось, что поседел. Взгляд такой тяжелый стал. Сказал, что о содеянном не жалеет, что жалко было только тех двух парней, которых он не заметил. Прямо [об издевательствах] не сказал, но дал понять, что не просто так он это совершил», — объяснил Шамсутдинов-старший.