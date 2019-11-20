Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщают «Невские новости» и 78.ru, речь идет об участнице шоу «Пацанки» Анне Михеевой, также известной как рэп-исполнительница под псевдонимом Hofmannita.

Как следует из сообщения СК, в отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти).

По данным ведомства, инцидент произошел на третьем этаже центрального пассажирского терминала аэропорта, а также в расположенном в аэропорту помещении дежурной части. Девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила ногой сотрудника полиции, а также нецензурно оскорбляла полицейских. Сотрудники линейного отдела МВД в аэропорту возбудили против девушки дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В конце сентября этого года в московском аэропорту Домодедово полицейские задержали двух пассажиров, которые неадекватно вели себя на борту самолета. В результате инцидента лайнер вернулся на стоянку.