Иностранец обратился в полицию после поездки в такси в Москве за ₽41 тыс.

Иностранец обратился в полицию после поездки в такси в Москве за ₽41 тыс.

В Москве мужчине пришлось заплатить за поездку в такси 41 тыс. руб., после этого он обратился в полицию с заявлением о мошенничестве, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Гражданин поймал такси марки Hyundai «голосованием» около здания «Экспоцентра». Оплатил поездку на сумму 41 тыс. руб. Маршрут, к сожалению, не указан», — рассказали в пресс-службе.

По словам источника «РИА Новости», пострадавший является иностранцем.

В 2017 году водитель такси взял с чилийского журналиста Диего Миранде 50 тыс. руб. за поездку из аэропорта Домодедово до гостиницы в центре Москвы. Журналист заплатил водителю, но позже обратился в полицию — таксиста задержали, он вернул Миранде деньги.