Пропавшая в Ставрополе 16-летняя девушка пряталась в подъезде

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя школьница Аурика Толстова пряталась в подъезде одного из многоквартирных домов. Об этом сообщается на сайте краевого следственного управления СК.

Аурика Толстова ушла из дома в школу 11 ноября и не вернулась. На следующий день во время поисковых работ правоохранители обнаружили в лесополосе ее мобильный телефон в полиэтиленовом пакете. Утром 13 ноября стало известно, что девушку нашли после двух дней поисков.

Следствие установило, что в отношении девушки не было совершено каких-либо преступлений. В ходе допроса школьницы выяснят причины и обстоятельства ее исчезновения.

Кроме того, правоохранители намерены дать правовую оценку деятельности социальных служб и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.