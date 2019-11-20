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Общество ,  
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СК завел дело после гибели людей из-за обвала на кладбище в Мончегорске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения грунта на строящемся кладбище в Мончегорске, сообщается на сайте ведомства.

Дело открыли по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Откосы траншеи, предназначенной для дренажной системы водоотвода, обрушились вечером 19 ноября. Под завалом оказались четыре землекопа. Один из рабочих погиб на месте, второй умер позже в реанимации.

Следователи-криминалисты завершили осмотр места происшествия и перешли к допросу очевидцев и свидетелей, а также руководителей строительной организации. СК также изучит документацию, которая регламентирует производство работ организации на данном объекте. Ход расследования будет контролировать руководитель местного следственного управления СК России.

Теги: СК, уголовное дело, обвал, кладбище
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