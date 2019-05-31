Новогодние праздники в 2020 году сократятся на два дня

В следующем году новогодние каникулы продлятся восемь дней вместо десяти дней, как это было в последние два года. Соответствующий проект постановления правительства 31 мая рассмотрит Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает «Российская газета».

Сокращение произойдет по «техническим причинам». Согласно Трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни на Новый год — это с 1 по 8 января, включая православное Рождество (7 января). В этом и прошлом году к новогодним каникулам прибавляли еще два дня — 30 и 31 декабря, поскольку в одном случае эти дни выпадали на календарные выходные, а в другом — за счет того, что суббота 29 декабря была перенесена на понедельник 31 декабря. В предстоящий Новый год 30 и 31 декабря — это понедельник и вторник, рабочие дни.

Восьмидневные новогодние каникулы были включены и в план Минтруда. Указывалось, что с 4 и 5 января (суббота и воскресенье) выходные планируется перенести на 4 и 5 мая (понедельник и вторник).

Помимо Нового года в документе рассматриваются и другие праздники, например в честь Дня защитника Отечества в 2020 году выходные предлагают установить с 22 по 25 февраля, в честь Международного женского дня — с 7 по 9 марта, майские будут разделены с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11 мая.