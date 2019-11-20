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В Москве трое дорожных рабочих пострадали из-за аварии с грузовиком

В Кутузовском тоннеле на западе Москвы столкнулись два грузовика, пострадали три человека, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

«Около 3:40 на внешней стороне Кутузовского тоннеля грузовик совершил наезд на стоящий грузовик дорожных служб», — говорится в сообщении. В результате второй автомобиль наехал на трех дорожных рабочих. Их госпитализировали.

По информации ГИБДД, из-за аварии в тоннеле образовалась пробка, проезд происходит по одной полосе из четырех.

В конце октября на выезде из Лефортовского тоннеля в Москве загорелся автомобиль. Пожар произошел на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Из-за ДТП никто не пострадал.
 

Теги: ДТП, Москва, дорожные работы
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