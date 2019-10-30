На выезде из Лефортовского тоннеля загорелся автомобиль

На выезде из Лефортовского тоннеля загорелся автомобиль

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщил в Twitter о возгорании машины на выезде из Лефортовского тоннеля.

По данным ЦОДД, пожар произошел на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Возгорание уже потушено, пострадавших в нем нет.

«Занят крайний правый ряд. Движение в тоннеле затруднено», — отмечают в ЦОДД и просят водителей по возможности объезжать этот участок дороги.

Это уже второе возгорание транспорта в районе Лефортовского тоннеля за сегодняшний день. Утром 30 октября на Красноказарменной набережной неподалеку от тоннеля, в районе дома 4А, загорелся рейсовый автобус.