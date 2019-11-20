В Госдуме предложили ввести льготы на перелеты для студентов до 30 лет

В Госдуме предложили ввести льготы на перелеты для студентов до 30 лет

В Госдуме предложили разрешить летать по льготным тарифам студентам и аспирантам очных отделений в возрасте до 30 лет. Соответствующее письмо депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Кувшинова направила премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщают «Известия».

Речь идет о перелетах в дальневосточные регионы России, а также в Калининград и Симферополь. Сейчас право летать по льготным тарифам имеют граждане России до 23 лет, инвалиды и их сопровождающие, а также пенсионеры и многодетные семьи. По мнению Кувшиновой, новые поправки будут способствовать развитию молодежного туризма, получению высшего образования, а также позволят участвовать в научных и образовательных обменах, семинарах и конференциях.

В пресс-службе правительства «Известиям» сообщили, что обращение направлено на рассмотрение в Минтранс и Росавиацию.

В авиакомпаниях по-разному отреагировали на предложение о новых льготах. В авиакомпании «Азимут» считают, что увеличение количества клиентов, которые смогут летать по льготным тарифам, будет способствовать повышению доступности перелетев и увеличению загрузки самолетов, передают «Известия». При этом в «Уральских авиалиниях» изданию заявили, что новая категория льготников будет создавать конкуренцию молодежи до 23 лет, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям, учитывая, что количество субсидированных билетов на каждом рейсе ограничено.

В апреле этого года правительство выделило 2,5 млрд. руб. на авиакомпаниям для перелетов с Дальнего Востока и обратно. По данным кабмина, это позволит перевезти на льготных условиях как минимум 378,5 тыс. пассажиров.