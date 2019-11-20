В Нидерландах обнаружили 25 нелегальных мигрантов в холодильной камере

На пароме, который направлялся из Нидерландов в Великобританию, нашли 25 нелегалов в холодильной камере грузовика, сообщает местное издание Dutch News.

По данным издания, после обнаружения группы в рефрижераторе паром вернулся в Нидерланды. Сейчас им оказывает помощь национальная спасательная служба, уточнили в полиции. Национальность обнаруженных нелегалов пока не уточняется.

По данным издания NOS, полиция арестовала водителя грузовика.

В конце октября таможенная служба во Франции обнаружила восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре, когда та погружалась на паром, который следовал в Великобританию. Четверо из них были дети. Температура в камере составляла минус семь градусов, мигрантов доставили в больницу. В связи с инцидентом французская полиция арестовала двух водителей из Румынии.