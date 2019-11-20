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Политика ,  
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СМИ сообщили имя нового министра иностранных дел Канады

Новым министром иностранных дел Канады станет Франсуа-Филипп Шампань. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на источники.

Сообщается, что премьер-министр страны Джастин Трюдо официально представит свой новый кабинет министров в среду, 20 ноября.

В 2018 году Шампань был назначен на должность министра инфраструктуры Канады. Он также был главой Министерства международной торговли страны с 2017 по 2018 год.

На  посту главы внешнеполитического ведомства Шампань сменит Христю Фриланд, которая возглавляла МИД с январе 2017 года. Она также является членом палаты общин с 2013 года. До того, как заняться политикой, Фриланд работала журналистом, в том числе в изданиях Financial Times, Globe and Mail и Thomson Reuters.

В сентябре Трюдо объявил о роспуске парламента. Парламентские выборы прошли в Канаде 21 октября. Победу на них одержала правящая Либеральная партия, заручившись поддержкой избирателей в 156 из 338 округов.

Теги: МИД, Канада
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