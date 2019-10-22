Партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде

Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на парламентских выборах в 156 округах из 338. Об этом говорят предварительные данные результатов голосования, приведенные на сайте избиркома.

Всего за лидеров парламентской гонки проголосовали около 33% избирателей. На втором месте следуют их главные соперники — консерваторы, которые получили 34,4% и 122 мандата. За демократов проголосовали 15,9% (24 места), а за Квебекский блок — 7,8% (32 места). Три мандата получила Партия зеленых и один — независимый кандидат.

Выборы в палату общин (нижняя палата парламента) в Канаде проходят по мажоритарной системе. По данным на 02:19 (9:17 мск), обработано 98,24% протоколов. Явка на голосовании составила 64,39%.

11 сентября премьер-министр Канады Трюдо объявил о роспуске парламента.