Украинский экс-чиновник назвал шуткой слова о должности для американца

Предложение сотруднику Совета национальной безопасности (СНБ) США подполковнику Александру Виндману стать министром обороны Украины было шуткой. Об этом Bloomberg сообщил экс-секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк.

Он отметил, что «предложение о работе» было сделано Видману в шутливой форме в контексте разговора о том, что несколько лет назад было модно нанимать в правительство иностранцев. «Мне было ясно, что Алекс Виндман воспринял это как шутку», — добавил Данилюк.

Ранее Видман на слушаниях в конгрессе в рамках процедуры импичмента Дональду Трампу сообщил, что ему трижды предлагали занять должность министра обороны Украины, но каждый раз он отказывался и сообщал об этом своему начальству. Он отметил, что одно из таких предложений сделал Данилюк во время поездки американской делегации на инаугурацию украинского президента Владимира Зеленского.

Александр Видман — директор по европейским делам СНБ США. Он родился в Киеве, но когда ему было три года, он вместе с семьей переехал в Соединенные Штаты. Видман входил в число сотрудников СНБ, которые были допущены к прослушиванию скандального телефонного разговора между Трампом и Зеленским.