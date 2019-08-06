В Австрии власти реконструируют дом Гитлера

В Австрии дом в городе Браунау, в котором родился Гитлер, реконструируют, сообщает Daily Mail. Дом поступил в собственность правительства, бывшая владелица получит компенсацию €810 тыс. (около 59 млн руб.).

«Теперь, когда решение суда о компенсации принято, можно найти новые варианты использования дома, где родился Гитлер, исключая любые пронацистские виды деятельности», — заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн.

Правительство взяло дом под контроль в декабре 2016 года после многолетних споров с его владелицей Герлиндой Поммер. Семья женщины владела домом почти столетие. До принятия решения австрийское правительство выплачивало Поммер около €4,8 тыс. (около 350 тыс. руб.) ежемесячно и использовало дом как центр для людей с ограниченными возможностями. В 2011 году Поммер отказалась проводить необходимые ремонтные работы, а также продать его.

Нацисты выкупили дом, где родился Гитлер, в 1938 году. В 1952 году первые собственники дома вернули его себе. В здании была создана библиотека, а позднее оно стало домом для людей с ограниченными возможностями. В октябре 2016 года власти решили не сносить дом, в котором родился Гитлер, и запланировали реконструкцию.