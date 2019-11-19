Мать брошенных в квартире детей решила передать их в специальный центр

Мать восьмерых детей, которых она оставила в однокомнатной квартире в Москве с бабушкой, написала заявление о передаче детей в Центр поддержки семьи и детства в связи со сложной жизненной ситуацией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

По данным департамента, вечером 18 ноября в полицию поступила информация о том, что восемь детей находятся в квартире без мамы. По данным ОВД, ее не было дома три дня, за детьми смотрела бабушка. После этого сотрудники полиции и социальной защиты сразу же приехали к детям. Сообщается, что их мать приехала в квартиру через час после звонка специалистов. Она написала заявление о том, что хочет передать детей в Центр поддержки семьи и детства «в связи со сложной жизненной ситуацией».

В связи с процедурой, перед помещением в специальный центр дети были направлены в больницу для обследования. «После обследования будет решаться вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей», — отметили в департаменте. Там добавили, что как только их мать наладит ситуацию в семье, детей, по ее просьбе, сразу же передадут ей обратно.

Департамент также сообщает, что с сентября 2018 года эта семья находится на учете как «находящаяся в социально опасном положении». По апрель 2019 года с ней был заключен договор специального патроната, и сотрудники соцзащиты оказывали семье необходимую материальную помощь. Поле этого, уточнили в департаменте, ситуация в семье улучшилась, а семья была переведена в статус «находящейся в трудной жизненной ситуации». «Мама находится в контакте с сотрудниками соцзащиты и старается с помощью специалистов семейного центра наладить жизнь своей семьи», — добавили в пресс-службе департамента.

Ранее сотрудники Следственного комитета начали проверку московских социальных служб после и информации о том, что мать оставила восьмерых детей в возрасте от полугода до восьми лет в однокомнатной квартире с бабушкой 1956 года рождения. Отмечалось, что у детей были зафиксированы различные формы простудных заболеваний. После проверки следователи намерены дать правовую оценку действиям работников соцслужб, отвечающих за контроль условий жизни детей в данной семье.