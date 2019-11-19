Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 63,77 (+0,02) Quote, 12:08
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 70,63 (+0,1) Quote, 12:08
Выступающие за худрука Боякова актеры МХАТа написали Путину Общество, 23:34 Как Рив Гош увеличил онлайн-продажи в 2,5 раза РБК и SAP, 23:32 Мать брошенных в квартире детей решила передать их в специальный центр Общество, 23:26 Google запустила облачный игровой сервис Технологии и медиа, 23:26 Глава Минтранса заявил о стабилизации ситуации с Utair Бизнес, 23:14 Суд арестовал бизнес-партнера супруги хабаровского губернатора Общество, 23:12 Фейстюн, маски, цифровые наряды и аватары: цифровая мода завтрашнего дня РБК и Райффайзенбанк, 22:45 Россия и Сан-Марино играют в квалификации Евро-2020. Онлайн Спорт, 22:45 Эстонский премьер заочно поспорил с подчиненным о плане обороны от России Политика, 22:39 МИД счел беспардонным решение США по санкциям против объекта в Иране Политика, 22:30 СК и полиция начали проверку после нападения на оператора в Крыму Общество, 22:24 На территории колонии в Башкирии произошел пожар Общество, 22:21 В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет Политика, 22:13 Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по углублению интеграции Политика, 22:07
Общество ,  
0 
Мать брошенных в квартире детей решила передать их в специальный центр

Мать восьмерых детей, которых она оставила в однокомнатной квартире в Москве с бабушкой, написала заявление о передаче детей в Центр поддержки семьи и детства в связи со сложной жизненной ситуацией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

По данным департамента, вечером 18 ноября в полицию поступила информация о том, что восемь детей находятся в квартире без мамы. По данным ОВД, ее не было дома три дня, за детьми смотрела бабушка. После этого сотрудники полиции и социальной защиты сразу же приехали к детям. Сообщается, что их мать приехала в квартиру через час после звонка специалистов. Она написала заявление о том, что хочет передать детей в Центр поддержки семьи и детства «в связи со сложной жизненной ситуацией».

В связи с процедурой, перед помещением в специальный центр дети были направлены в больницу для обследования. «После обследования будет решаться вопрос о дальнейшем жизнеустройстве детей», — отметили в департаменте. Там добавили, что как только их мать наладит ситуацию в семье, детей, по ее просьбе, сразу же передадут ей обратно.

Департамент также сообщает, что с сентября 2018 года эта семья находится на учете как «находящаяся в социально опасном положении». По апрель 2019 года с ней был заключен договор специального патроната, и сотрудники соцзащиты оказывали семье необходимую материальную помощь. Поле этого, уточнили в департаменте, ситуация в семье улучшилась, а семья была переведена в статус «находящейся в трудной жизненной ситуации». «Мама находится в контакте с сотрудниками соцзащиты и старается с помощью специалистов семейного центра наладить жизнь своей семьи», — добавили в пресс-службе департамента.

Ранее сотрудники Следственного комитета начали проверку московских социальных служб после и информации о том, что мать оставила восьмерых детей в возрасте от полугода до восьми лет в однокомнатной квартире с бабушкой 1956 года рождения. Отмечалось, что у детей были зафиксированы различные формы простудных заболеваний. После проверки следователи намерены дать правовую оценку действиям работников соцслужб, отвечающих за контроль условий жизни детей в данной семье.

Теги: дети, социальная защита, новости РБК
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
СК начал проверку из-за оставленных в Москве с бабушкой восьмерых детей
Общество
СК в Москве завел дело после гибели оставленного в ванне с водой младенца
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter