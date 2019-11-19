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СК начал проверку из-за оставленных в Москве с бабушкой восьмерых детей

Московское управление Следственного комитета проверит столичные социальные службы из-за оставленных матерью в однокомнатной квартире с бабушкой восьмерых детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Восьмерых детей в возрасте от полугода до восьми лет обнаружили медики скорой помощи. Мать оставила детей на несколько дней в однокомнатной квартире на юго-западе Москвы с бабушкой 1956 года рождения. У детей были выявлены «различные формы простудных заболеваний», указывает СК. По словам медработников, дети находились «в ненадлежащих условиях проживания».

СК установил, что семья, в которой живут дети, неполная, и уже состоит на учете в органах системы профилактики. Из-за этого СК намерен провести проверку и дать правовую оценку действиям работников соцслужб, отвечающих за контроль условий жизни детей в данной семье.

РБК направил запрос в пресс-службу департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Теги: Москва, дети, квартира, мать
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