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МИД счел беспардонным решение США по санкциям против объекта в Иране

Соединенные Штаты демонстрируют очередной пример вопиющего нарушения международных обязательств. Об этом говорится в комментарии МИД России по поводу решения Вашингтона восстановить односторонние санкции в отношении объекта по обогащению урана на заводе Фордо в Иране.

«Столь беспардонное поведение одного из крупнейших государств, претендующих на глобальное лидерство, заслуживает самого решительного осуждения», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном во вторник на его сайте.

Политика
США решили восстановить санкции в отношении объекта в Фордо в Иране

По мнению Москвы, Вашингтон проявляет безответственное отношение не только к заключаемым соглашениям, но и решениям Совета Безопасности ООН. МИД выразил надежду, что европейские партнеры встанут на защиту «ядерной сделки» и иранских объектов, включая объект в Фордо, от «санкционных нападок» со стороны США.

Накануне госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США с 15 декабря восстановят санкции в отношении объекта в Фордо. Помпео объяснил, что решение последовало после того, как о планах по обогащению урана объявил президент Ирана Хасан Роухани.

 

Теги: санкции, Иран, МИД России
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