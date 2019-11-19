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СК и полиция начали проверку после нападения на оператора в Крыму

Следователи начали проверку после нападения на оператора филиала телеканала «Крым 24» в Евпатории. Об этом РБК сообщила старший помощник руководителя крымского управления СК России Ольга Постнова.

«По факту причинения телесных повреждений журналисту и оператору во время съемок рейда по торговле проводится проверка», — сказала она.

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На сайте телеканала сообщается, что во время съемки сюжета мужчина ударил по лицу оператора «Евпатории ТВ» Андрея Еремизина. Нападавший является нелегальным продавцом на рынке, отметил «Крым 24». Торговец также повредил видеокамеру.

Телеканал опубликовал кадры, на которых видно, как мужчина одной рукой держит оператора за куртку, а другой — его камеру.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции. «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму сообщает, что полицейские также начали проверку по факту нападения на оператора.

Теги: Крым, телеканал, оператор, нападение, проверка, новости РБК
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