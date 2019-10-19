«Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье

«Новая газета» сообщила о нападении на своих журналистов в Подмосковье

На притравочной станции «Круглое озеро» в Солнечногорском районе Московской области напали на журналистов «Новой газеты» и зоозащитников. Об этом пишет издание.

Как заявил глава Альянса защитников животных Юрий Корецких, на станции должна была проходить незаконная контактная притравка собак на лис. По данным «Новой», запрещенные законом притравки проводятся регулярно.

Указывается, что зоозащитники нашли недалеко от станции два лисьих черепа и труп собаки, лежащий в болоте. Они решили вызвать полицию и зайти на территорию «Круглого озера», однако сотрудники «прижали журналистов и зоозащитников к воротам, не давая двигаться».

У фотокорреспондента «Новой газеты» Светланы Видановой забрали пресс-карту и ударили по камере, журналиста Артема Распопова силой вытолкнули за территорию, отобрав при этом телефон. Зоозащитник Корецких получил удары ногами, отмечает «Новая». Как утверждает издание, сотрудники полиции прибыли на место инцидента, но ничего не предприняли.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.