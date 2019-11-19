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Премьер Белоруссии пошутил о тумане в отношениях с Россией

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас после переговоров со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым заявил об «отсутствии тумана» в отношениях двух стран. Такое заявление Румас сделал перед началом заседания Совета министров Союзного государства.

Белорусский премьер применил сравнение, рассказывая о погоде, когда его самолет приземлился в Москве. «Когда наш самолет приземлялся в аэропорту, был очень сильный туман, я даже как-то немножко неловко себя почувствовал», — сказал Румас, обращаясь к Медведеву. 

«Это не наши проделки», — парировал российский премьер.

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Румас продолжил, что когда они подъезжали к месту проведения переговоров, туман рассеялся. «А наша двусторонняя встреча показала: тумана в наших отношениях совсем нет», — констатировал белорусский премьер.

Теги: Дмитрий Медведев, Белоруссия
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