Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 63,77 (+0,02) Quote, 12:08
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 70,63 (+0,1) Quote, 12:08
10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 19:26 Германия выступила за продолжение транзита газа через Украину Политика, 19:24 Две страны вышли из списка не обменивающихся с Россией налоговыми данными Экономика, 19:21 Компенсации авиакомпаниям за подорожавший керосин перенесли на 2020 год Экономика, 19:00 Город инноваций: как технологии помогают улучшить бизнес. Игра РБК и Microsoft, 18:57 Россельхозбанк допустил получение ₽14 млрд от государства до конца года Финансы, 18:55 Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта Технологии и медиа, 18:50 Госдума в первом чтении одобрила законопроект о виноделии в России Бизнес, 18:41 Глава Минтранса назвал трех претендентов на «Трансконтейнер» Бизнес, 18:38 Вредные советы для вашего бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 18:27 СК показал кадры падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе Общество, 18:27 Акимов назвал сайт госуслуг вторым по посещаемости госпорталом в мире Технологии и медиа, 18:26 Сбербанк одобрил продажу «золотой акции» «Яндексу» за €1 Бизнес, 18:24 Премьер Белоруссии пошутил о тумане в отношениях с Россией Политика, 18:10
Экономика ,  
0 
Две страны вышли из списка не обменивающихся с Россией налоговыми данными

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года исключила Панаму и Сан-Марино из списка офшоров, не сотрудничающих с Россией в сфере обмена информацией о налогообложении. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Приказ вступит в силу 1 января 2020 года. С учетом изменений в списке налоговой службы осталось 98 государств и 18 территорий, которые не обмениваются налоговой информацией. ФНС обновляет этот «черный список» стран ежегодно. Речь идет о странах, с которыми у России отсутствуют международные договоры об избежании двойного налогообложения.   

Россия подписала международное соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией в мае 2016 года. В рамках этого соглашения в 2018 году Москва получила доступ к системе автоматического обмена налоговой информацией между налоговыми органами более чем 80 юрисдикций, в том числе так называемых офшоров.  

В сентябре прошлого года стало известно, что к списку юрисдикций, которые будут обмениваться с Россией налоговой информацией, добавятся ОАЭ и Багамы. Таким образом, ФНС сможет автоматически получать информацию о находящихся там счетах российских резидентов.  Взаимодействие с новыми юрисдикциями из списка начнется после 1 января 2019 года.  

Теги: ФНС, Панама, офшоры
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Счетная палата обнаружила вывод денег кинематографистами в офшоры
Технологии и медиа
Торгующая иностранными акциями биржа изучит переезд в российский офшор
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter