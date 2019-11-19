Две страны вышли из списка не обменивающихся с Россией налоговыми данными

Две страны вышли из списка не обменивающихся с Россией налоговыми данными

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года исключила Панаму и Сан-Марино из списка офшоров, не сотрудничающих с Россией в сфере обмена информацией о налогообложении. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Приказ вступит в силу 1 января 2020 года. С учетом изменений в списке налоговой службы осталось 98 государств и 18 территорий, которые не обмениваются налоговой информацией. ФНС обновляет этот «черный список» стран ежегодно. Речь идет о странах, с которыми у России отсутствуют международные договоры об избежании двойного налогообложения.

Россия подписала международное соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией в мае 2016 года. В рамках этого соглашения в 2018 году Москва получила доступ к системе автоматического обмена налоговой информацией между налоговыми органами более чем 80 юрисдикций, в том числе так называемых офшоров.

В сентябре прошлого года стало известно, что к списку юрисдикций, которые будут обмениваться с Россией налоговой информацией, добавятся ОАЭ и Багамы. Таким образом, ФНС сможет автоматически получать информацию о находящихся там счетах российских резидентов. Взаимодействие с новыми юрисдикциями из списка начнется после 1 января 2019 года.