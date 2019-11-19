Минюст отреагировал на решение ЕСПЧ об Удальцове и Развозжаеве

Минюст России планирует начать исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева только после вступления его в силу. Об этом РБК заявили в пресс-службе ведомства.

«Вопрос об обжаловании постановления будет решен в установленный трехмесячный срок», — сказали в пресс-службе.

ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву компенсацию в размере €24 тыс. Согласно решению суда, Москва должна выплатить €20 тыс., €4 тыс. — Киев.

Оппозиционеры были одними из инициаторов акции против фальсификаций на выборах, которая состоялась в Москве в мае 2012 года. Она была согласована с властями. Протестующие планировали устроить митинг на Болотной площади, однако ее перекрыли сотрудники правоохранительных органов. Некоторые из митингующих попытались прорваться через оцепление, в результате чего начались столкновения с полицейскими.