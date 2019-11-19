Песков сообщил о работе над проблемой разрыва муниципалитетов и госвласти

В России не готовится муниципальная реформа, однако ведутся поиски решения проблемы с разрывом между муниципальным и государственным уровнями власти. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«То, что определенный разрыв функциональный присутствует между региональным, федеральным и муниципальным уровнями власти, — это неоднократно констатировалось. Сейчас думают, как избавиться от этого разрыва», — сказал он. По его словам, «определенная неэффективность здесь налицо».

В конце октября президент Владимир Путин назвал этот разрыв причиной некоторых системных проблем. В частности, в системе здравоохранения. Он отмечал, что из федерального бюджета регионам и муниципалитетам выделяли средства на улучшение ситуации в сфере здравоохранения, однако это не решило проблему.

Путин заявлял, что власти федерального и регионального уровней зачастую не берут ответственность за происходящее в городах и поселках, а в последних жалуются на нехватку средств и просят перераспределять источники финансирования.