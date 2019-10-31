Путин назвал разрыв муниципалитетов с госвластью причиной ряда проблем

Президент России Владимир Путин назвал разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти причиной некоторых системных проблем, в том числе в сфере здравоохранения. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Калининградской области, передает «РИА Новости».

По его словам, за последние годы страна дважды подходила к вопросу улучшения ситуации в сфере здравоохранения как в целом, так и в первичном звене. Он отметил, что на поддержку регионов и муниципалитетов с федерального уровня выделялись средства, однако, несмотря на это, решить проблему не удавалось.

«Это системная проблема. И судя по тому, что мы видим на практике, происходит это в том числе и потому, что у нас даже в основном законе, в Конституции есть определенный разрыв между муниципальным уровнем и государственным», — подчеркнул он.

Путин пояснил, что на федеральном и региональном уровне часто не берут ответственность за ситуацию в городах и поселках, а в городах и поселках жалуются на нехватку денег и просят перераспределять источники финансирования.

Он отметил, что необходимо принимать системные решения для изменения ситуации, при этом не ущемляя самостоятельность муниципалитетов.