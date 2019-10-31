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Путин назвал разрыв муниципалитетов с госвластью причиной ряда проблем

Президент России Владимир Путин назвал разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти причиной некоторых системных проблем, в том числе в сфере здравоохранения. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Калининградской области, передает «РИА Новости».

По его словам, за последние годы страна дважды подходила к вопросу улучшения ситуации в сфере здравоохранения как в целом, так и в первичном звене. Он отметил, что на поддержку регионов и муниципалитетов с федерального уровня выделялись средства, однако, несмотря на это, решить проблему не удавалось.

«Это системная проблема. И судя по тому, что мы видим на практике, происходит это в том числе и потому, что у нас даже в основном законе, в Конституции есть определенный разрыв между муниципальным уровнем и государственным», — подчеркнул он.

Путин пояснил, что на федеральном и региональном уровне часто не берут ответственность за ситуацию в городах и поселках, а в городах и поселках жалуются на нехватку денег и просят перераспределять источники финансирования.

Он отметил, что необходимо принимать системные решения для изменения ситуации, при этом не ущемляя самостоятельность муниципалитетов.

Глава государства также указал на неосведомленность рядового гражданина, какие вопросы относятся к муниципальному, а какие к государственному уровню власти. Говоря о том, что власти должны обеспечить качество в медицине и образовании, гражданин подразумевает «власти в широком смысле», добавил он.

Материал дополняется

Теги: Путин, проблема, муниципалитеты, государственная власть, разрыв
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