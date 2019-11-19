Гордума Челябинска выбрала нового мэра

Мэром Челябинска избрана Наталья Котова, до этого момента исполнявшая обязанности главы города. Сообщение об итогах голосования депутатов размещено на сайте городской думы.

«Депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Натальи Петровны Котовой, тем самым выбрав ее главой города Челябинска», — говорится в публикации. Всего в городской думе города заседают 49 человек.

Вместе с Котовой на место главы городской администрации претендовали Виталий Евгеньев и Сергей Кочетков. Накануне голосования кандидатура Котовой была поддержана двумя самыми многочисленными региональными отделениями партий в местной думе — фракциями партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

Как уточняет Ura.ru, Котова в ходе выступления делала акцент на реализацию нацпроектов.