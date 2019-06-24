Глава Челябинска ушел в отставку после четырех месяцев работы

Заявление о добровольном уходе с должности было направлено в городскую думу

Владимир Елистратов (Фото: cheladmin.ru)

Заявление Владимира Елистратова о досрочном сложении полномочий было направлено 24 июня в городскую думу Челябинска, сообщает издание Znak.com, опубликовавшее скан документа.

Отставку Елистратова агентству «РИА Новости» подтвердили в пресс-службе гордумы Челябинска. Утром в понедельник ее утвердили на внеочередном заседании в городском парламенте. И.о. мэра назначили первого заместителя Елистратова Наталью Котову.

Накануне Елистратов опроверг сообщения в челябинских СМИ о своей отставке, однако допустил, что может принять соответствующее решение в понедельник, сообщало агентство ТАСС.

Елистратов возглавил Челябинск в феврале этого года, а предыдущие четыре года был заместителем главы города. По одной из версий причиной его ухода стали разногласия с новым главой Челябинской области Алексеем Текслером, сменившим в марте Бориса Дубровского.

В начале июня со своего поста после критики Текслера был уволен глава управления дорожного хозяйства Челябинска Алексей Шабалин. Недовольство со стороны и.о. главы региона вызвал проект развития общественного транспорта в областном центре, на который должны были выделить 7 млрд руб. Помимо этого Текслер критиковал Елистратова за неудовлетворительное благоустройство и отставание в подготовке города к саммитам ШОС и БРИКС.