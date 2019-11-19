Игорь Верник опроверг сообщения о своей госпитализации

Актер и ведущий Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации. «Нет, конечно, какая госпитализация. Я отыграл спектакль и уехал домой», — заявил он РБК.

Ранее о том, что актер попал в больницу, сообщали РЕН ТВ, «Пятый канал» и Telegram-канал «112». По данным СМИ, Верник приехал в одну из московских СМИ с жалобами на боли в области желудка, и после окончания обследования его госпитализировали с панкреатитом.

В начале ноября актера госпитализировали из-за обострения остеохондроза. Как сообщали РБК родственники Верника, его обследовали, после чего отпустили домой.

Верник родился 11 октября 1963 года в Москве. В 1984 году окончил Школу-студию МХАТ, работу на телевидении он начал в 1992 году. В 2016 году ему присвоили звание народного артиста.