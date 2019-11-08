Родственники Верника назвали причину его госпитализации

Актера Игоря Верника госпитализировали из-за обострения остеохондроза, сейчас ему уже лучше. Об этом сообщили РБК его родственники.

«У него обострение остеохондроза возникло внезапно. Его привезли в клинику, сделали обследование, сделали укол и отпустили домой. Сейчас все в порядке», — объяснил РБК его брат Вадим Верник.

Сын Игоря Верника Григорий сказал РБК, что сейчас отец уже дома.

«Он дома, все хорошо», — сообщил он.

О госпитализации Игоря Верника стало известно вечером 8 ноября. Как писал РЕН ТВ, артисту вызвали скорую в МХТ им. Чехова, где у него должен был быть спектакль.