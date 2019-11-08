Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 63,73 (0) Quote, 12:20
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,13) Quote, 12:20
В Москве задержали подозреваемых в похищении человека на Рублевке Общество, 22:52 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 22:51 Кабмин не стал повышать пособие по безработице на 2020 год Общество, 22:36 Родственники Верника назвали причину его госпитализации Общество, 22:31 «Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России Спорт, 22:18 В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях Общество, 22:11 «Нобелевская» премия для филантропов в образовании: гран-при $1 млн Партнерский материал, 22:00 Бабченко объяснил отъезд в Израиль желанием «постоять за заборчиком» Общество, 22:00 Режиссер сообщил о запрете спектакля по мотивам «Чиполлино» в Москве Общество, 21:58 СМИ сообщили о госпитализации Игоря Верника Общество, 21:43 Регионы пояснили свой отказ заключать соглашения с Минстроем Бизнес, 21:41 Скворцова увидела в данных Росстата «серьезный путь» регионов к ЗОЖ Общество, 21:35 Трамп допустил публикацию расшифровки еще одного разговора с Зеленским Политика, 21:29 Борисов заявил о стопроцентной готовности России к ракетному удару Политика, 21:28
Общество ,  
0 
Родственники Верника назвали причину его госпитализации

Актера Игоря Верника госпитализировали из-за обострения остеохондроза, сейчас ему уже лучше. Об этом сообщили РБК его родственники.

«У него обострение остеохондроза возникло внезапно. Его привезли в клинику, сделали обследование, сделали укол и отпустили домой. Сейчас все в порядке», — объяснил РБК его брат Вадим Верник.

Сын Игоря Верника Григорий сказал РБК, что сейчас отец уже дома.
«Он дома, все хорошо», — сообщил он.

О госпитализации Игоря Верника стало известно вечером 8 ноября. Как писал РЕН ТВ, артисту вызвали скорую в МХТ им. Чехова, где у него должен был быть спектакль.

Теги: госпитализация, врачи, артист, новости РБК
Материалы по теме
СМИ сообщили о госпитализации Игоря Верника
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter