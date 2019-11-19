СК заочно обвинил украинского военного из-за обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение еще одному украинскому военнослужащему, причастному к обстрелам гражданского населения Донбасса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК установил, что командир 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Алексей Майстренко причастен к преступлениям против мирного населения. Обвинение ему предъявили по статье об организации применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором России (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356 УК РФ).

По версии следователей, действия Майстренко и других военнослужащих в июле 2019 года привели к повреждению жилых домов и объектов инфраструктуры в Первомайске, расположенном на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Кроме того, из-за приказов, которые он отдавал, погибла одна женщина и пострадали еще восемь человек, двое из которых — дети.

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