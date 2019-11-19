Экс-министр юстиции Украины сравнила Порошенко и Зеленского

С приходом к власти Владимира Зеленского улучшения ситуации на Украине не произошло. Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne, сравнив работу нынешнего президента с деятельностью бывшего главы государства Петра Порошенко.

«При Петре Порошенко не забирали лицензию у 112-го [канала] (телеканал «112 Украина». — РБК), а при Зеленском забрали. <...> При правительстве Гройсмана [в правительстве Порошенко] пытались поднять минимальную зарплату до 5 тыс. [гривен], а при Зеленском зафиксировали чуть выше 4 тыс.», — отметила Лукаш.

Она также добавила, что на Украине остается «дискурс войны», разделение людей на «правильных» и «неправильных». «Это все остается и умножается», — отметила Лукаш.

Кроме того, по словам бывшего министра, новое правительство, созданное при Зеленском, состоит на 90% из «тех же лиц», что и при Порошенко. Она назвала кадровый состав «сомнительным» и «неприятным».

Ранее руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак назвал три предвыборных обещания Зеленского, которых он не исполнил. Среди них — «посадка коррупционеров». Не в пользу нынешнего президента Украины говорит и то, что по прошествии нескольких месяцев украинцы еще не захотели возвращаться из эмиграции. Также, по его словам, в стране не действует один закон для всех.