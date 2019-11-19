Экс-министр юстиции Украины сравнила Порошенко и Зеленского

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 63,75 (-0,13) Quote, 18 ноя, 12:19
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 70,53 (+0,12) Quote, 18 ноя, 12:19
Сбербанк договорился о новых правах на акции Mail.Ru Group Бизнес, 10:01 В списках двух экспедиций к МКС не оказалось астронавтов из США Общество, 09:56 Mazda, Kia и Porsche: названы лучшие автомобили для женщин Авто, 09:47 Продукты по интернету: как «Утконос» занял почти половину рынка РБК и SAP, 09:37 Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей Бизнес, 09:35 В Приамурье проверят владельцев оружия среди студентов Общество, 09:29 Овечкин забросил 15-ю шайбу и вышел на третье место среди снайперов Спорт, 09:17 Кремль ответил на вопрос о личной встрече Путина и Зеленского в Париже Политика, 09:12 «Яндекс», МТС, «Мечел»: за какими котировками следить сегодня Quote, 09:09 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 09:07 UX кофеен: как сформировать цельный потребительский опыт Pro, 09:05 Фонд Варданяна продал долю в дистрибьюторе билетов РЖД Бизнес, 09:00 Армия Израиля заявила о перехвате четырех выпущенных из Сирии ракет Политика, 08:56 Экс-министр юстиции Украины сравнила Порошенко и Зеленского Политика, 08:47
Политика ,  
0 
Экс-министр юстиции Украины сравнила Порошенко и Зеленского

С приходом к власти Владимира Зеленского улучшения ситуации на Украине не произошло. Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne, сравнив работу нынешнего президента с деятельностью бывшего главы государства Петра Порошенко.

«При Петре Порошенко не забирали лицензию у 112-го [канала] (телеканал «112 Украина». — РБК), а при Зеленском забрали. <...> При правительстве Гройсмана [в правительстве Порошенко] пытались поднять минимальную зарплату до 5 тыс. [гривен], а при Зеленском зафиксировали чуть выше 4 тыс.», — отметила Лукаш.

Она также добавила, что на Украине остается «дискурс войны», разделение людей на «правильных» и «неправильных». «Это все остается и умножается», — отметила Лукаш.

Кроме того, по словам бывшего министра, новое правительство, созданное при Зеленском, состоит на 90% из «тех же лиц», что и при Порошенко. Она назвала кадровый состав «сомнительным» и «неприятным».

Ранее руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак назвал три предвыборных обещания Зеленского, которых он не исполнил. Среди них — «посадка коррупционеров». Не в пользу нынешнего президента Украины говорит и то, что по прошествии нескольких месяцев украинцы еще не захотели возвращаться из эмиграции. Также, по его словам, в стране не действует один закон для всех.

Теги: Украина, экс-министр, сравнение, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Порошенко назвал «феерической глупостью» обвинения в захвате власти
Политика
Партия Порошенко назвала обвинения в захвате власти «российским заказом»
Политика
Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter